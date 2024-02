Un colpaccio per certi versi inatteso viste le tante assenze e un primo tempo molto sofferto. Ma la vice capolista Torres nella ripresa è letale con la coppia Mastinu-Scotto e confeziona il 2-1 che vale il tris di vittorie.

Nel primo tempo dopo la girata di testa di Scotto al 13' che costringe Vivoli a tuffarsi per deviare la palla è quasi un monologo del Pontedera che costruisce almeno quattro occasioni. Al 21' scappa via a sinistra Ianesi che però non riesce ad accentrarsi ed effettua un traversone senza esito, mentre subito dopo Ianesi calcia ma leggermente a lato. La palla migliore è al 33' quando Ianesi va dentro e calcia, ma Zaccagno chiude col corpo. Al 37' diagonale largo del'ex Cagliari Del Pupo.

Nel secondo tempo la Torres è un killer. Al 51' Mastinu da destra calibra l'assist per Scotto che a sinistra in area piccola incorna per il vantaggio. Al 53' Pontedera vicino al pareggio con la bordata di Ianesi che colpisce in pieno la traversa. Il tecnico Giorico ridisegna il centrocampo: dentro Liviero che va a sinistra, Masala al centro e Zambataro a destra. Proprio Zambataro al 62' converte al volo in area piccola il traversone di Scotto. Due a zero e impresa conclusa, anche se la rete di Provenzano all'89' provoca qualche minuto di ansia.

© Riproduzione riservata