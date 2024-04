Le maggiori motivazioni della Fermana che cerca la salvezza fanno la differenza: al "Vanni Sanna" la Torres viene battuta: 1-2 il finale. Partita un po' molle della squadra sassarese che dopo aver chiuso sotto il primo tempo manca di quello sprint nella ripresa che le ha consentito di issarsi al secondo posto. La Torres inizia spingendo con decisione, ma l’ultimo passaggio è sempre preda dei difensori ospiti. Al 15’ Scotto ha palla buona dal limite e prova a calciare ma viene murato.

Una distrazione nella propria trequarti costa cara, Zecca atterra Niang ed è rigore: calcia Giandonato e porta in vantaggio la Fermana. Al 22’ lancio lungo per Ruocco in area a sinistra, la punta aggancia, va verso il centro e conclude: palla che colpisce palo e traversa e varca la linea ma non se ne accorgono arbitro e assistente. L’arbitro rimedia alla mezzora per una spinta ai danni di Zecca che si era avventato su una palla dove erano in vantaggio gli avversari. Batte Scotto, angolato na senza forza, il portiere respinge e il capitano riprende e segna.

La Fermana torna in vantaggio al 35’ palla in area a sinistra per Paponi che fa fuori Antonelli e calcia angolato rasoterra. Nella ripresa al 53’ lancio per Sorrentino in fuorigioco, ma l’assistente fa proseguire (è lo stesso del gol non dato a Ruocco) però l’attaccante della Fermana spreca tirando su Zaccagno. Al 65’ gran punizione di Scotto dal vertice sinistro: vola il portiere per mettere in angolo. Il neo entrato Goglino ha un lampo, ma non inquadra la porta. Al 82’ punizione da destra di Giovinco che rimbalza vicinissima al palo lontano con Zaccagno impotente e speranzoso. Si chiude nel recupero con incornata di Ruocco centrale su traversone di Sanat da destra.

© Riproduzione riservata