L'Olbia sfida l'Ancona, di scena domani al “Nespoli” per la 6ª giornata di Serie C.

A caccia alla continuità. «Per costruire la nostra casa, che è la salvezza, non potevamo partire dal tetto ma dalle fondamenta, e noi siamo ancora in questa fase: veniamo da due pareggi importanti ma siamo solo all'inizio del campionato, questa partita può rappresentare un altro piccolo mattoncino», spiega l'allenatore dei bianchi a proposito della partita con i marchigiani, che in classifica hanno la metà dei punti, ovvero 4. «Ma non ingannino i risultati: l'Ancona non è una squadra in crisi, è giovane ma ambiziosa, e, fatta eccezione per la gara col Cesena, quando ha perso è accaduto per episodi», avverte il tecnico romano.

«Ci aspetta una gara complicata, ma da parte nostra», assicura poi Greco, «c'è voglia di crescere e fare una bella partita». A proposito di belle partite, nell'occasione al “Nespoli” si giocherà anche una gara di solidarietà: domani l'autoemoteca dell'Avis sarà presente allo stadio dalle 8 alle 12, e chi donerà il sangue sarà premiato con un biglietto omaggio per Olbia -Ancona.

Squadre in campo al “Nespoli” alle 14: dirige l'arbitro Domenico Leone di Barletta.

