Non è la squadra esaltante dell'andata, ma fa suo anche il terzo derby stagionale. Al "Vanni Sanna" riempito da 4.700 spettatori la Torres batte l'Olbia 1-0 e continua a inseguire la capolista Cesena. Per i galluresi è la sesta sconfitta di fila, anche se va detto che nella ripresa hanno provato con tutto il poco che avevano a raddrizzare la gara, ma di fatto non hanno prodotto una vera occasione da gol, confermando le grandi difficoltà in avanti.

La cronaca. Prima azione, punizione sassarese e Zecca rimette in mezzo palla pericolosa, sventa la difesa. Al 6' sugli sviluppi del corner Scotto prova il tiro d'esterno: fuori non di molto. L'Olbia esce bene all'11' con Biancu che intercetta palla a metà campo nel corridoio centrale e riesce ad andare avanti sino al limite per un tiro angolato a un metro dal palo destro. Prima occasione vera al 15' su azione insistita palla a Scotto in area che controlla, cerca uno spiraglio fra i tanti difensori e calcia forte e centrale, respinge il portiere. Spreca Fischnaller al 19' quando ruba il tempo a un difensore ed entra in area allargandosi a destra: Rinaldi chiude bene lo specchio e ribatte. Si fa perdonare l'azione successiva, quando su una palla rimessa in mezzo dal fondo da Zecca si avventa di testa e segna.

Torres vicina al raddoppio al 29': Fischnaller accelera e costringe il portiere a uscire di piede poco fuori area, riprende Mastinu che avanza ma calcia debole e Motolese in area piccola respinge.

La difesa sassarese non è sicura e al 31' consente a Nanni di recuperare e andare al tiro ma senza inquadrare la porta.

Nel secondo tempo l'Olbia fa due cambie preme, la Torres fatica e rischia su angolo al 64' con il colpo di testa del neo entrato Bianchimano che viene salvato quasi sulla linea dalla difesa di casa.

L'Olbia ha l'iniziativa ma combina poco e al 86' il contropiede di Fabriani porta Fischnaller al tiro da buona posizione in area, ma la traiettoria è altissima.

