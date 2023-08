Il ritorno a Sassari dopo un anno di peripezie burocratiche legate al suo tesseramento al Frosinone: Kalifa Kujabi torna in Sardegna a rivestire la maglia della Torres in Serie C. Nel Frosinone, il gambiano (con un passato al Muravera e con moglie di Villaputzu), si è allenato per mesi sperando nell'esordio in Serie B.

La burocrazia infinita ne ha bloccato per sette mesi il tesseramento, arrivato solo a fine stagione, col Frosinone già promosso in Serie A. Alla Torres, Kujabi torna in prestito. Il Frosinone, col quale il giocatore ha un contratto di tre anni, crede in lui. A Sassari potrà giocare con frequenza e maturare. Kalifa Kujabi ha vestito la maglia del Muravera con Francesco Loi in panchina in Serie D ed Eccellenza, dimostrando grandi doti techine e agonistiche: dal Muravera è passato due anni fa alla Torres e la scorsa stagione al Frosinone in serie B. Ora il ritorno in Sardegna.

Il calciatore, arrivato in barcone dal Gambia, è sposato con una giovane di Villaputzu. Ha una figlia ed ora è felice del ritorno in Sardegna col Sarrabus (dove si era trovato benissimo), sempre nel cuore.

