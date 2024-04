Seconda a + 2 dalla Carrarese, che forse qualche rimorso lo ha. Invece la Torres può essere soltanto fiera per uno storico secondo posto, la più alta posizione mai raggiunta in serie C.

Adesso per i rossoblù qualche giorno di riposo, visto che aver guadagnato la pole position dei playoff significa saltare i primi due turni dalla fase a gironi e il primo turno della fase nazionale. Salvo modifiche al calendario, la squadra sassarese entrerà in lizza il 18 e 21 maggio col doppio scontro che vedrà coinvolte le cinque vincenti del primo turno playoff nazionale e le tre seconde, quindi Padova per il girone A, Torres per quello B e Avellino per il girone C. Basterebbe già valutare il blasone delle altre due vice capolista per capire quale sia la portata dell'impresa compiuta dai rossoblù di Alfonso Greco.

Un'occhiata anche alle terze: Lanerossi Vicenza (altro club che è stato in serie A), Carrarese e Benevento. A queste va aggiunto il Catania in qualità di vincitore della Coppa Italia. Tante favorite per un solo posto in serie B. La Torres è la sorpresa in assoluto e vuole giocarsela con spirito sbarazzino e ambizioso.

