Spicca, tra le partite di oggi di serie A, il 6 a 1 rifilato dalla Lazio allo Spezia all’Olimpico. In gol Ciro Immobile (3), Felipe Anderson, Elseid Hysaj, Luis Alberto Romero Alconchel e, sull’altro campo, Daniele Verde.

Momento di commozione invece durante la partita Fiorentina-Torino quando allo stadio Franchi è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Davide Astori. Si tratta di un rituale che viene rispettato da quando il capitano viola è morto improvvisamente il 4 marzo 2018. Questa sera l'arbitro Mariani di Aprila al minuto 13 ha fermato la gara e insieme ai 22 giocatori in campo ha applaudito, allineandosi al pubblico. La Fiorentina, essendo scaduta la deroga per la fascia dedicata ad Astori, da questa sera ricorda il capitano con una scritta all'interno delle maglie: “Davide sempre con noi”.

Le altre partite di oggi:

Atalanta-Bologna: 0-0;

Fiorentina-Torino 2-1 (Gonzalez, Vlahovic; Verdi);

Juventus-Empoli 0-1 (Mancuso).

