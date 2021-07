Niente più “spezzatino” per il campionato di Serie A.

Il contrordine è arrivato ieri sera, nel corso dell’assemblea dei club, durante la quale la proposta di far giocare tutte le partite in giorni e orari diversi dal venerdì al lunedì è stata ufficialmente ritirata.

Una decisione, da quanto si apprende, figlia della constatazione che sarebbe impossibile evitare contenziosi proseguendo con il piano di spalmare le 10 partite di ciascuna giornata della massima serie.

Altra novità sarà la Coppa Italia trasmessa dalle reti Mediaset, che ha strappato alla Rai i diritti tv del torneo.

Le partite di Coppa Italia saranno dunque trasmesse in esclusiva dal Biscione, per il prossimo triennio, sia in chiaro che pay (come previsto dal bando). Merito di una offerta da 48,2 milioni in media a stagione, meglio della proposta della tv pubblica che ha confermato i soli diritti radiofonici per 400mila euro.

