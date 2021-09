Una dozzina di tifosi del Napoli arrestati dalla polizia inglese dopo la partita di Europa League contro il Leicester.

Lo riporta la stampa locale, secondo cui gli ultras partenopei sono entrati in contatto con alcuni steward dello stadio delle Foxes, che stavano cercando di bloccare loro la strada per evitare pericolosi incroci con la tifoseria di casa.

Ne sarebbe nata una rissa, con i tifosi napoletani che avrebbero tentato di sfondare il cordone, fino all’arrivo della polizia, che ha fatto scattare i fermi.

A Leicester il Napoli ha rimediato un pareggio, dopo essere andato sotto di due gol. Decisiva la doppietta di Osimhen.

Pessimo esordio in UEL per la Lazio, prossima avversaria del Cagliari – domenica all’Olimpico –, che è stata messa ko nella sfida esterna in Turchia contro il Galatasaray. 1-0 il risultato finale, sui cui pesa un’incredibile papera del portiere biancoceleste Strakosha, che al 66’ ha sbagliato completamente la presa su un campanile alzato da un compagno, infilando la propria porta.

In campo ieri anche anche la Roma di Mourinho, vittoriosa contro il Cska Sofia, in Conference League. 5-1 il risultato finale per i giallorossi, andati in svantaggio, ma che poi hanno dilagato con Pellegrini (doppietta), El Shaarawy, Mancini e Abraham.

