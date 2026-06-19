Ronaldinho torna a giocare a 46 anni: il fuoriclasse brasiliano riparte dal Ravenna, in Serie CClamorosa notizia da Miami, l’annuncio ufficiale il 23 giugno in un grande evento
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Clamorosa notizia di mercato dagli Stati Uniti. Ronaldinho torna a giocare, e lo fa in Italia, ripartendo addirittura dalla Serie C.
Il fuoriclasse brasiliano, 46 anni, ha deciso di legarsi al Ravenna del presidente Ignazio Cipriani, l’operazione sarà ufficializzata con un grande evento il 23 giugno a Miami.
A darne notizia è la Gazzetta dello Sport.
«Non vedo l'ora di tornare a danzare sul pallone per scrivere una nuova storia insieme a Ignazio e a tutta la famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato una fonte di gioia per me, voglio portare lo stesso spirito a Ravenna», ha dichiarato il campione brasiliano.
«Acquisire Ronaldinho è qualcosa di assolutamente straordinario per il club: era il mio idolo e il suo impatto sul calcio va oltre quello che ha fatto sul campo», le dichiarazioni del presidente Cipriani.
Il Ravenna lo scorso anno ha fallito di pochissimo la promozione, ora è pronto a ripartire assieme a una leggenda di questo sport che si rimette in gioco sui campi della Serie C.
(Unioneonline)