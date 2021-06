Muravera travolto a Latina, buon pari in chiave salvezza dell'Arzachena sul campo della Vis Artena.

Il Muravera è stato battuto per 3-0, l'Arzachena ha pareggiato per 2-2 sul difficile terreno della Vis Artena. Il Muravera ha giocato bene quasi tutto il primo tempo.

Al 45' e nel recupero l'imbarcata con due gol segnati da Corsetti hanno cambiato la dinamica della gara che il Latina ha consolidato nella ripresa col terzo gol siglato da Pompei. Davvero distratto nel finale del primo tempo questo Muravera che in precedenza aveva avuto più di un’occasione per passare addirittura in vantaggio.

La trappola del Latina è stata micidiale: strada rinchiusa nella sua tre quarti e micidiali partenze che hanno deciso tutto nel finale del primo tempo. Nulla è comunque compromesso. Il Muravera può sperare ancora nei play off. Domenica la squadra di Francesco Loi ospiterà il Formia.

Nel secondo recupero della giornata prezioso pari dell'Arzachena sul terreno del Vis Artena. I locali sono passati in vantaggio con Sabatino. I sardi di Raffaele Cerbone hanno pareggiato con Ungaro e sono passati in vantaggio con Molino. Carbone ha poi segnato il pari dei laziali. Ottima la preparazione degli smeraldini ormai salvi.

