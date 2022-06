Raoul Bellanova è sempre più vicino all’Inter. L’esterno, che è riuscito a mettersi in mostra nel Cagliari nonostante la fallimentare stagione rossoblù e che molti paragonano a Zambrotta, è nei desideri dei nerazzurri da tempo e l’operazione è data ormai in chiusura.

Inter scatenata anche per l’attacco: due nomi su tutti, quelli di Lukaku (che potrebbe essere al centro di un clamoroso ritorno a Milano) e Paulo Dybala.

La Roma, invece, si prepara ad accogliere Nemanja Matic. L'esperto centrocampista è atteso nella Capitale per le visite mediche di rito e la firma sul contratto che gli permetterà di tornare agli ordini di José Mourinho per la prossima stagione.

Vuole restare in Italia, invece, Piotr Zielinski. "Non capisco da dove vengano questi rumors, non credo che la mia avventura al Napoli finisca questa estate - le parole dopo il gol nel 2-2 della Polonia in casa dell'Olanda - Ho ancora due anni di contratto e mi trovo bene".

Vorrebbe continuità anche Lucas Torreira, di proprietà dell'Arsenal. "La mia idea è quella di restare alla Fiorentina - ha rivelato in un’intervista - In questo momento non so nulla, realmente. Al momento giusto mi siederò con il mio agente e troveremo le migliori opzioni".

