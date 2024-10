«A livello di club penso di aver chiuso, ma poi sapete come è strano il calcio: mai dire mai...». Non un ripensamento, ma un dubbio (o una tentazione) che incrina le certezze espresse da Claudio Ranieri al termine della vittoriosa avventura con il Cagliari. Non aveva annunciato la chiusura della carriera, il tecnico di Testaccio, ma aveva dichiarato di essere disponibile, eventualmente, solo a tornare ad allenare una Nazionale.

L’ipotesi di un rientro in pista anche in un campionato sembra riaperta nell’intervista a tutto campo rilasciata alla Gazzetta dello Sport: «Ho resistito alle chiamate. Ma aspetto qualcosa che mi stuzzichi».

Guardando alla Serie A Ranieri parla di Inter favorita per lo scudetto, ma sa che la Juve di Thiago Motta e il Napoli di Conte non sono da sottovalutare.

E, ovviamente, non si sottrae da una valutazione sul Cagliari: «Un affare di cuore, come la Roma», ha detto, «Nicola è sulla strada giusta». Poi un giudizio sul gioiello grezzo, Zito Luvumbo: «Possiede potenzialità, ma non va caricato di responsabilità più grandi di lui».

