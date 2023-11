Lapadula, Luvumbo e Shomurodov: sono i tre nazionali che attende Ranieri, quelli che arriveranno più tardi e forse potranno partecipare solo all’ultimo allenamento di sabato prima della gara della Domus contro il Monza, in programma domenica alle 12.30.

Tutti gli altri sono rientrati alla base, da Prati a Wieteska ad Hatsidiakos.

Rebus attacco per il tecnico rossoblù: solo Pavoletti e Petagna si sono allenati per due settimane sotto gli occhi di Ranieri. L’allenatore deciderà all’ultimo se schierare dal 1’ Luvumbo, che riuscirà a fare solo uno o due allenamenti. Su Oristanio i dubbi sono invece fisici: anche oggi allenamento differenziato per l’under 21, ma a ritmo più sostenuto rispetto ai giorni scorsi. La speranza è di portarlo almeno in panchina. Ancora personalizzato per Nandez e Capradossi.

E occhio a Mancosu: per recuperare bene non ha giocato l’amichevole contro la Nuorese e potrebbe essere rilanciato dal 1’ dietro le punte.

Versante biglietti, Domus già vicina al sold out con 16mila posti prenotati tra abbonati e tagliandi per il match di domenica.

