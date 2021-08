Percorso netto della squadra sassarese allenata da Alfonso Greco che vince anchela quinta amichevole: 7-0 sullo Stintino in un “Vanni Sanna” con circa quattrocento spettatori. Certo, l'avversaria milita due categorie più sotto, in Promozione, ma davvero la Torres sta trovando automatismi e dimostrando di avere tante bocche da fuoco.

A segno già dopo 4 minuti con Diakite a servire Lisai, i rossoblù hanno piazzato l'uno-due a cavallo della mezzore. Il 2-0 nasce da un cross del centrocampista Kuyabi che il portiere ospite tocca ma non trattiene e per Sabatini è un giochetto segnare. Il 3-0 vede ancora Diakite come assistman, questa volta per Kuyabi.

Nella ripresa entro l'ultimo acquisto, l'attaccante Francesco Ruocco, classe 2001, talento cresciuto nelle giovanili del Brescia. Si presenta con un assist per Diakite che in area piccola cerca la rete ad effetto di tacco. Poi realizza Demartis con stop e tiro rapido su passaggio di Samuele Pinna. Si fa vedere Ruocco al 65' quando drbbla stretto in area e viene atterrato: trasforma Scotto che qualche minuto più tardi converte l'assist spiovente del ventenne napoletano nel 6-0. E ancora Scotto fissa il 7-0 all'80'.

