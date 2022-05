Il Venezia già retrocesso si presenta all’ultima sfida contro il Cagliari (costretto invece a vincere per sperare nella salvezza) con una formazione in piena emergenza.

Mister Soncin - che alla vigilia ha assicurato l’intenzione di non fare alcuno sconto ai sardi, anche per chiudere evitando l’ultimo posto - manderà in campo una formazione ampiamente rimaneggiata: oltre agli squalificati Okereke, Kiyine e Vacca, non ci saranno infatti Ebuehi, Aramu, Nsame (che domenica si sposa) ed Henry, al centro di voci di mercato e per questo non convocato per scelta societaria.

In panchina andranno dunque diversi giocatori della Primavera, come anticipato proprio da Soncin in conferenza stampa.

Il mister dovrebbe comunque confermare la difesa a tre difesa a tre, con i cinque a centrocampo e Cuisance e Johnsen in attacco.

