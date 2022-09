L’ex attaccante del Cagliari Keita Balde, passato quest’estate allo Spartak Mosca, squalificato per un test anti-doping effettuato cinque mesi fa, quando ancora giocava con la maglia rossoblù.

L’esame – fatto dopo il match contro l’Udinese della scorsa primavera – è risultato negativo. A causare problemi ci sarebbe però una “violazione del protocollo”.

Spiega infatti una nota diffusa da P&P Sport Management S.A.M., la società che rappresenta il giocatore: “Keita Balde è stato sospeso dal Tribunale Nazionale Antidoping per 90 giorni per violazione del protocollo di un test antidoping, in occasione della gara Udinese-Cagliari 5-1 del 3 aprile 2022. È importante sottolineare ed evidenziare che il risultato del test di Keita Balde è negativo, quindi chiaramente nessuna sostanza vietata è stata rintracciata nel corso delle analisi. La presunta violazione riguarda solo ed esclusivamente il protocollo del test".

