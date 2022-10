Si fermano a tre i risultati utili consecutivi del Cagliari Primavera guidato da Filippi e coadiuvato da Pisano.

I rossoblù vengono sconfitti in trasferta nettamente dalla Juventus per 6-0, match valido per l’anticipo della nona giornata di campionato.

I bianconeri hanno chiuso la partita già nella prima frazione di gioco con un vero e proprio monologo, grazie alle reti di Hasa, Anghelè (dopo 35’ secondi aveva colpito anche un palo), al calcio di rigore di Huijsen e all’eurogol di Yildiz.

Nella ripresa la Juventus continua il proprio spartito e colpisce il secondo legno della giornata, con Doratiotto su calcio di punizione. Il 5-0 arriva con il gol di N.Turco.

Il definitivo 6-0 è opera di Mbangula. Capitan Palomba e compagni rimangono inchiodati a 10 punti, Juventus che sale momentaneamente al primo posto in classifica a quota 20.

Cagliari che tornerà in campo domenica prossima, ad “Asseminello” contro il Sassuolo. Fischio d’inizio alle 13.

Matteo Macciotta

