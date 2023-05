Due giornate al termine del prestigioso campionato “Primavera 1”.

Il Cagliari guidato dalla coppia Battilana-Pisacane tornerà in campo domani ad “Asseminello” contro i pari età dell’Hellas Verona, fischio d’inizio alle 11. Match valido per la 32ª giornata.

È una gara fondamentale per ottenere la salvezza diretta per capitan Palomba e compagni, i quali si trovano a 40 punti in classifica al quint’ultimo posto. Due i punti di vantaggio dall’Atalanta. I bergamaschi, saranno impegnati nel posticipo di lunedì in trasferta, contro il Lecce capolista, in questo momento disputerebbero i playout contro il Napoli a 32. Hellas Verona due gradini sopra il Cagliari a quota 42.

All’andata finì in pareggio per 2-2, in rete Pulina e Zallu. I rossoblù nell’ultimo turno hanno strappato un pareggio d’oro per 2-2 in trasferta contro la Roma. Mentre gli scaligeri vengono dalla sconfitta interna per 0-3 subita dal Milan.

L’incontro sarà trasmesso in diretta televisiva su Sportitalia Solo Calcio, canale 61 del digitale terrestre. Torna disponibile Veroli dopo aver scontato la giornata di squalifica. Arbitra il signor Costanza di Agrigento.

