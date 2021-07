Cappellino, occhiali da sole, bermuda bianchi e borsa blu. È un Roberto Mancini decisamente rilassato quello che ha fatto ingresso verso le 16 e 30 nella spiaggia di "La Celvia, presso Porto Cervo.

Il CT azzurro, fresco di Coppa Europa è in vacanza in Costa Smeralda, ha raggiunto un gruppo di amici, coi quali si è intrattenuto un'oretta circa. La sua presenza ovviamente non è passata inosservata a turisti e bagnanti. Roberto Mancini è stato estremamente disponibile con tutti: tanti selfie e foto ricordo. Magari da far vedere tra qualche anno ai nipotini: uno scatto assieme al principale autore del miracolo azzurro degli ultimi europei di calcio.



