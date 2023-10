Un tifoso della Fiorentina è stato arrestato per aver ferito un poliziotto della Digos di Cagliari lunedì sera in viale dei Mille, dove prima della partita di campionato vinta dai toscani sui sardi ci sono stati dei tafferugli tra i tifosi viola e quelli rossoblù.

L’uomo, un 26enne di Prato, col volto nascosto da un passamontagna avrebbe scagliato un sasso contro l’agente. Ad incastrarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate in zona, il giovane è stato tradito dall’abbigliamento.

Lesioni aggravate, possesso di artifici pirotecnici e lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive: queste le accuse con cui è stato arrestato. Il tifoso viola è stato anche denunciato per rissa e travisamento. L’agente se l’è cavata con lesioni guaribili in alcuni giorni di prognosi.

Nell’occasione sono stati identificati una trentina di tifosi sardi che rischiano il Daspo: avrebbero deviato dal percorso definito dalla Questura e, una volta incrociati i tifosi avversari, ne sono nati gli scontri, sedati dall’intervento in antisommossa della Polizia.

(Unioneonline/L)

