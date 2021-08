Si complica la caccia al centrocampista di Giulini e Capozucca.

Su Pobega, che era il primo obiettivo del club rossoblù, è piombato infatti il Torino, che ha superato la concorrenza di Cagliari e Udinese. I granata avrebbero raggiunto un’intesa preliminare per la cessione del centrocampista di proprietà del Milan.

Il Cagliari sta quindi accelerando la trattativa col Nacional Montevideo per il 21enne Emiliano Martinez, che ha ben impressionato nell’ultimo campionato di Apertura. E’ uruguaiano, sarebbe l’ennesimo a sbarcare in Sardegna.

Un uomo in mezzo al campo è urgente per Semplici, considerando l’imminente partenza di Nandez, il mancato arrivo di Nainggolan e l’infortunio di Rog.

Ma si guarda anche al pacchetto arretrato, con Godin dato in partenza verso il Betis. Nel mirino lo juventino Dragusin, romeno di 19 anni, e gli svincolati Musacchio e Facundo Roncaglia.

Sempre in difesa è in corso una trattativa con il Torino per uno scambio tra Walukiewicz e Izzo. I granata vorrebbero uno scambio alla pari, Giulini vuole un ulteriore conguaglio per il suo club.

(Unioneonline/L)

