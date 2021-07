Un altro talento del vivaio dell’Olbia firma il suo primo contratto da professionista: si tratta di Luca Belloni, col quale il club gallurese presieduto da Alessandro Marino ha firmato un accordo di 3 anni.

"La Società è lieta di comunicare che il giocatore Luca Belloni ha sottoscritto con l'Olbia il proprio primo contratto da professionista: l'accordo sarà valido fino al 30 giugno 2024", recita la nota emessa oggi.

"Nato a Olbia l'8 maggio 2003, Belloni ha scalato tutte le categorie del settore giovanile dell'Olbia arrivando a esordire in prima squadra, non ancora sedicenne, il 4 maggio 2018 nel corso della gara vinta per 1-0 contro la Pro Vercelli, quando prese il posto di Ragatzu nei minuti finali", prosegue il comunicato. "Nell'ultima stagione, che l'ha visto scendere in campo in 13 occasioni, è arrivato il primo gol in carriera, quando al 79' di gioco, ha siglato la rete del 3-3 nella gara interna contro il Novara disputata lo scorso 25 aprile".

Dunque, le congratulazioni dell’Olbia al suo centrocampista: "Complimenti per questo meritato traguardo Luca: ci aspettano nuove sfide da affrontare e vincere con la maglia bianca".

