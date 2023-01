Sono 22 i giocatori convocati da Roberto Occhiuzzi per la partita col Siena, in programma domani allo stadio “Artemio Franchi” per la 5ª giornata di ritorno di Serie C.

Al termine della rifinitura, effettuata questa mattina presso il Centro sportivo Coni di Tirrenia, in Toscana, l’allenatore dell’Olbia ha diramato la lista nella quale compaiono, oltreché la Rosa e Biancu, al rientro dalla squalifica, Nanni e Sperotto, che in settimana hanno lavorato a parte per problemi fisici.

Escluso Palesi, rimasto in Gallura e in fase di recupero, il tecnico dei bianchi disporrà del gruppo al completo per la delicatissima sfida col Siena. Che all'andata terminò 0-0. «Giocheremo nel nostro modo, cercando di stare alti per non subire l'avversario», ha spiegato Occhiuzzi ieri prima di partire per la Toscana. Dove l’Olbia, terzultima in classifica con 19 punti, a -18 dai bianconeri dell’ex Davide Arras, punterà al risultato pieno dopo l’ennesimo pareggio colto in casa contro il Rimini.

«Il pari di domenica non lo butto via, ma quella era una partita da vincere», ha detto ancora Occhiuzzi ieri. «È chiaro che, considerata la nostra posizione di classifica, ci serve un filotto di vittorie e che dobbiamo e possiamo migliorare nella gestione della gara», ha, poi, aggiunto.

Squadre in campo al “Franchi” alle 14:30: arbitra Francesco D'Eusanio di Faenza.

