«Ci siamo sempre giocati contro la salvezza e ora sarà bello lavorarci insieme».

Leonardo Pavoletti rilancia la sfida nel segno di Davide Nicola. «In questi giorni ci stiamo confrontando, stiamo parlando tanto e lui ci sta studiando». Il passato nel cuore, certe emozioni restano scolpite nella storia. Il capitano del Cagliari, però, guarda avanti ed è pronto a scommettere sul nuovo allenatore: «Mi è sembrato molto romantico, soprattutto nell’idea di lottare insieme. Segue il filone di Claudio Ranieri».

Il pre-campionato del Cagliari non poteva non cominciare dalla conferenza stampa dell’attaccante livornese, fresco di rinnovo sino al 2026. Alla soglia dei 36 anni si appresta a cominciare l’ottava stagione con la maglia rossoblù: «Certo, non sono più un ragazzino di vent’anni, ma so dove sono bravo e dove posso ancora migliorare. È arrivato poi un allenatore che penso possa tirar fuori qualcosa che nemmeno sapevo di avere».

Pavoletti tiene a precisarlo: «Gioco o non gioco, io amo il Cagliari. Darò tutto per ritagliarmi il mio spazio, ma la mia presenza sarà importante per gli altri a prescindere. Come ho detto anche al mister, ho imparato che quando il Cagliari vince, siamo tutti felici». Il gol, tuttavia, resta il suo chiodo fisso: «Mi alleno per ritornare a raggiungere la doppia cifra. Voglio rivivere un campionato da protagonista».

