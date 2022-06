Negli ultimi anni, il gol a Cagliari ha avuto il volto di Joao Pedro e Leonardo Pavoletti, ma la retrocessione in B potrebbe chiudere la storia rossoblù dei due bomber. Che vantano 124 reti in due, 86 per il numero 10 di Ipatinga, 38 per il centravanti livornese: ma per entrambi la società ha presentato il foglio di via.

Capitano ai saluti

Anche nel disastro della retrocessione, JP10 ha fatto il suo: 13 reti, un intero girone di ritorno giocato sottoponendosi a infiltrazioni, senza tirarsi indietro. Ma non è bastato e ora, dopo otto stagioni, è arrivato il momento dei saluti. «Joao è un lusso, ora ognuno andrà per la sua strada», ha spiegato Capozucca: dopo un corteggiamento di un anno, sembra la volta buona per il Torino. C'è distanza tra domanda e offerta, perché il Cagliari non vorrebbe scendere sotto i 10 milioni, mentre i granata non vanno oltre i 7. Il contratto di Joao è stato adeguato per l'ingaggio, ma non nella durata, fissata al 2023, quindi il Cagliari non può tirare troppo la corda per il suo capitano goleador, che piace anche a Fiorentina e Lille.

Separato in casa

Un anno in più di contratto per Pavoletti, che andrà in scadenza nel 2024, ma il Cagliari, dopo averci provato già in passato, stavolta sembra intenzionato a chiudere definitamente la storia. Tanto che il ds Capozucca, in un'intervista al Secolo XIX, lo avrebbe praticamente offerto al Genoa, squadra dove nacque il Pavoloso, a suon di gol: «Serve un attaccante da 15-20 gol. Uno alla Pavoletti, se il Genoa è interessato se ne può parlare…È un ragazzo che si allena con grande serietà, i genoani se lo ricordano bene».

Cercasi bomber

Ieri Gaston Pereiro ha parlato così a un'emittente uruguaiana: «La mia volontà rimane quella di giocare con una squadra competitiva. Ho ancora tre anni di contratto con il Cagliari, ma sto aspettando qualche altra chiamata di altre squadre per proseguire la mia carriera in Europa in prestito o con una cessione definitiva». Ma lì davanti serve qualcuno che faccia gol e la prima scelta è Massimo Coda, 33 anni, 20 reti pesantissime nell'ultima stagione col Lecce.

