Squadre di nuovo in campo. Cambio nell’Ascoli: Falzerano al posto dell’ammonito Adjapong.

Il nuovo entrato si rende subito pericoloso dall’angolo destro dell’area ma Radunovic blocca.

Il capitano marchigiano Dionisi, autore del gol, ha provato a resistere al dolore di un infortunio rimediato nel primo tempo ma al 56’ è costretto a lasciare spazio a Mendes.

Opportunità per il Cagliari al 61’: Nandez continua a cercare di creare gioco da destra, palla in area per Pavoletti, sponda su Falco che batte ma la conclusione è alta sulla traversa.

Dopio cambio per Liverani al 65’: Lapadula e Millico dentro per Falco e Di Pardo.

Bucchi risponde con Bellusci e Biddaloui al posto di Lungoyi e Simic.

La fascia di capitano non porta bene in casa bianconera: Eramo, che l’aveva ereditata da Dionisi, lascia il campo per infortunio. Lo sostituisce Giovane.

Al 75’ nel Cagliari spazio per Rog e Barreca: fuori Deiola e Carboni.

Raddoppio dell’Ascoli. Primo gol italiano per Mendes, che all’81’ approfitta di un rinvio sbagliato di Radunovic, anticipa Altare con l’esterno e la mette dentro.

Il Cagliari accorcia le distanze: all’84’ Millico da sinistra, papera di Guarna e Pavoletti ne approfitta. Risultato: 2-1.

Concessi cinque minuti di recupero, il Cagliari prova l’assalto finale.

L’Udinese resta in 10 per la doppia ammonizione di Falasco: fallo su Nandez.

La partita si protrae fino al minuto 97. I rossoblù concludono in attacco ma il fischio finale di Aureliano decreta la sconfitta. L’Ascoli vince 2-1 e supera i sardi in classifica.

IL PRIMO TEMPO

Il Cagliari chiude in svantaggio il primo tempo del posticipo con l'Ascoli. Al Del Duca bianconeri in vantaggio 1-0 grazie al rigore di Dionisi al 33'.

Per sostituire gli infortunati Goldaniga e Mancosu, Liverani sceglie Capradossi e Pavoletti, con la conferma degli altri nove che hanno battuto il Brescia. L'Ascoli parte forte, guadagnando subito tre angoli, ma senza mai impensierire Radunovic. Poi il Cagliari prende il comando del gioco e, al 7', Altare di testa su punizione di Falco mette di poco alto.

Si gioca soprattutto nella metà campo dei padroni di casa, ma i rossoblù non sfondano. E al 32' arriva il pasticcio della difesa, fin lì inappuntabile: su un lancio senza troppe pretese, Capradossi e Altare si fermano per lasciare la palla a Radunovic, Lungoyi si inserisce, anticipa tutti e termina a terra nel contatto col portiere. L'arbitro Aureliano indica il dischetto e Dionisi insacca.

La reazione del Cagliari è tutta in un colpo di testa a lato di Capradossi su angolo di Falco, mentre l'Ascoli sfiora il bis al 45' con un destro di Dionisi di poco alto

