Giovedì 29 aprile, alle 18.30, nuovo appuntamento con “Cagliari in diretta”: in compagnia di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu, Il Cagliari in diretta, l'approfondimento di Radiolina, trasmesso ogni giovedì alle 18.30 sulle frequenze di Radiolina, sui social e web della radio. Il Cagliari in diretta, in diretta anche su Videolina, entra nel vivo della partita del momento, con ospiti del panorama calcistico isolano e nazionale e la possibilità, da parte dei tifosi, di interagire rivolgendo domande agli ospiti e ai conduttori.

L’ospite della puntata è il portiere Guglielmo Vicario.

Guarda la puntata:

© Riproduzione riservata