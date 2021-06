A meno di un mese dall’inizio del calciomercato l’Olbia annuncia il rinnovo del contratto con Luca La Rosa, terza operazione messa a segno in vista della stagione 2021/22 di Serie C dopo le conferme di Daniele Ragatzu e dell’allenatore Max Canzi.

"La Società è lieta di comunicare la raggiunta intesa con il calciatore Luca La Rosa per il rinnovo del contratto in vista del campionato 2021/2022", recita il comunicato diramato questa mattina dal club guidato da Alessandro Marino.

"Nato a Olbia il 20 settembre 1988, La Rosa è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile bianco e quella in arrivo sarà l'ottava stagione in carriera con la maglia dell'Olbia. Esordiente nei professionisti con l'Olbia nella Serie C2 2006/2007, – prosegue la nota dell’Olbia Calcio – con le 28 presenze messe insieme nella stagione appena conclusa, i numeri aggiornati dicono che, in maglia bianca, La Rosa ha totalizzato 134 presenze, mentre sono state 16 le reti realizzate".

Tornato a Olbia nel 2019 dopo le esperienze in Eccellenza col San Teodoro e in D e in C con l’Arzachena, La Rosa è stato uno dei protagonisti della storica promozione degli smeraldini tra i professionisti, risultato che ha contribuito a guadarli l’attenzione di Marino e soci, che avevano avuto modo di testarlo anche da avversario. Il nuovo contratto tra l’Olbia e La Rosa scadrà il 30 giugno 2022.

