Pareggio in rimonta in casa della big Virtus Entella. L’Olbia ferma sul 3-3 i liguri, freschi di retrocessione e candidati al salto di categoria, nel turno infrasettimanale valido per la 6ª giornata di Serie C, giocato questo pomeriggio al Comunale di Chiavari.

Sotto dopo 9’, punita da Magrassi, la squadra di Max Canzi pareggia al quarto d’ora con Mancini dagli sviluppi di un calcio d’angolo. A metà del primo tempo, però, l’Entella si riporta in vantaggio con Morosini, che prima dell’intervallo sigla il 3-1 e la doppietta personale.

La partita cambia volto nella ripresa, quando Ragatzu accorcia le distanze al 4’. Completa la rimonta Udoh, allo scadere del tempo regolamentare. Dopo la sconfitta interna col Cesena, i galluresi si rimettono in marcia con un buon punto e guardano con fiducia alla sfida casalinga di domenica contro la rivelazione Gubbio.

