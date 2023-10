Se alla Torres si pensa al turnover, per il derby di Coppa Italia, in programma domani a Sassari (ore 20.45), non è ancora chiaro che Olbia scenderà in campo.

Il tecnico Leandro Greco dovrà gestire le forze di una rosa ridotta ai minimi termini dagli infortuni e l’umore di una squadra che contro la Torres ha già preso tre pere a domicilio in campionato, e che all’ultimo turno di Serie C ha rimediato una sconfitta in casa dall’Ancona. Ma è anche vero che il derby è il derby, che la voglia di riscattarsi dopo il primo confronto stagionale è tanta e che nel calcio non sempre vince il più forte.

Alla vigilia della sfida del “Vanni Sanna” l’allenatore dei galluresi non ha parlato, ma domenica, nel post partita con l’Ancona, a proposito del primo turno eliminatorio della competizione tricolore Greco ha detto: «Al di là del valore del derby, sarà un appuntamento importante per dare continuità all’atteggiamento e alla mentalità sulla quale stiamo lavorando da luglio».

Intanto, la partita con l’Ancona lascia in eredità la maxi squalifica di Corti: espulso con rosso diretto a inizio recupero, l’attaccante ha rimediato tre giornate per condotta violenta e salterà le partite con Virtus Entella fuori, Pineto al “Nespoli” e Gubbio in trasferta.

© Riproduzione riservata