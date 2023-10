Obiettivo Gubbio. E 3 punti che mancano da cinque turni. Archiviata la sosta forzata per il rinvio della gara col Pineto, l’Olbia torna in campo per preparare la trasferta della 9ª giornata di Serie C.

Domenica la squadra di Leandro Greco affronterà la formazione umbra guidata dall’esperto Braglia, imbattuta in casa e reduce dalla sconfitta con la Virtus Entella, e dunque vogliosa di rifarsi davanti al suo pubblico trascinata da Udoh, ex della sfida insieme al figlio d’arte Chierico. La speranza è di recuperare Dessena e Mordini, che hanno ripreso ad allenarsi col gruppo, ma anche Zanchetta.

Per la gara del “Barbetti” Greco potrà contare anche sui “nazionali” Nanni, Fabbri, Rinaldi e Palmisani, al rientro dai rispettivi impegni con la selezione di San Marino e con l’Under 21 e Under 20 azzurre, mentre di certo c’è che salterà l’appuntamento Corti, che sconterà nell’occasione la seconda di tre giornate di squalifica.

