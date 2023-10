L’Olbia è tornata ad allenarsi questa mattina dopo la sconfitta di ieri con la Torres. Non c’è tempo per piangere sul derby di Coppa Italia, perso 1-0 a Sassari, con conseguente eliminazione dalla competizione.

Domenica la squadra di Leandro Greco sarà impegnata a Chiavari contro la Virtus Entella per la 7ª giornata del campionato di Serie C, e anche se si tratta dell’ultima in classifica per fare punti servirà una prestazione all’altezza della situazione. Anche perché la formazione ligure non è quello che dicono i risultati collezionati finora, ovvero 2 pareggi e 4 sconfitte. Lo stesso vale per l’Olbia, che non vince dall’8 settembre e che all’ultimo turno di campionato ha rimediato una sconfitta in casa dall’Ancona, che al “Nespoli” era arrivata con la metà dei punti dei bianchi.

«Tutte le partite sono complicate: noi dobbiamo concentrarci sul nostro percorso, su quello che siamo e su ciò che vogliamo diventare», ripete come un mantra l’allenatore dell’Olbia, che se a Sassari ha dovuto rinunciare a Boganini, Mordini, Dessena e Zanchetta per infortunio, domenica a Chiavari dovrà far fronte anche all’assenza di Corti per squalifica.

