L’ultimo colpo di mercato dell’Olbia è giovane, arriva dall’Atalanta ma non è "un prestito": per Christophe Renault il club del presidente Alessandro Marino ha preparato, infatti, un bel contratto.

Ufficializzato oggi, il 19enne esterno italofrancese è stato blindato con un triennale. "La Società rende noto di aver acquisito a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore Christophe Renault, lo scorso anno in forza all'Atalanta. Il difensore ha sottoscritto un accordo valido fino al 30 giugno 2024", riporta la nota dell’Olbia Calcio. "Nato a Desio il 17 marzo 2002, Renault è un difensore di fascia cresciuto nel vivaio del Pavia e formatosi calcisticamente nel settore giovanile dell'Atalanta, che nell'estate 2017 l'ha prelevato dal Renate. A Christophe – conclude il comunicato – la Società formula il migliore benvenuto e un in bocca al lupo per la sua avventura in maglia bianca".

L’operazione conferma la nuova politica dell’Olbia di dotarsi di giocatori di proprietà: gli altri volti nuovi della stagione 2021/22 corrispondono, infatti, a quelli di Christian Travaglini e Luca Palesi, acquisiti anche loro, come Renault, a titolo definitivo. Reduce da una stagione complicata, condizionata in avvio dalla rottura del crociato e conseguente operazione, Renault non ha trovato molto spazio nella Primavera dell’Atalanta nell’ultimo anno, ed è pronto a riscattarsi in Gallura.

L’esterno, che predilige la fascia sinistra, ha un fratello gemello di nome Guillaume, con cui ha condiviso il percorso nelle giovanili della Dea, e ha già raggiunto a Buddusò l’Olbia, che affronterà domani allo stadio "Borucca" la locale formazione di Promozione nel primo test estivo.

