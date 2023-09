Conferenza pre partita anticipata di un giorno per l’allenatore dell’Olbia Leandro Greco, che domani, verso l’ora di pranzo, post rifinitura, partirà con la sua squadra per le Marche, dove venerdì, alle 20.45, affronterà la Vis Pesaro nell’anticipo della 2ª giornata del campionato di Serie C.

Dopo la partenza col botto contro la “big” Cesena, sconfitta domenica al “Nespoli” 2-1, l’umore è alto. Ma pure l’attenzione. «Personalmente, la vittoria sul Cesena è stata archiviata immediatamente, ma anche per la squadra è andata così: già il giorno dopo i ragazzi, e soprattutto quelli che non avevano giocato, hanno fatto un lavoro importante sul piano della mentalità e dell’atteggiamento», ha esordito oggi, presentando la trasferta marchigiana, Greco.

«Mi è piaciuto che dopo una vittoria così importante l’euforia abbia lasciato lo spazio alla concentrazione in vista di una partita contro una squadra ostica, che viene da un risultato negativo ma immeritato contro la Spal», ha aggiunto il tecnico. «Abbiamo visto la Vis Pesaro sia nella partita di Ferrara, sia in amichevole, ed è una squadra che non ti aspetta. L’atteggiamento da parte nostra, rispetto al Cesena, cambierà poco: troveremo situazioni similari».

La sfida si giocherà allo stadio “Tubaldi” di Recanati per indisponibilità (lavori in corso) del “Benelli” di Pesaro.

