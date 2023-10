La settimana iniziata questa mattina, sul campo di allenamento del Geovillage, porterà consiglio. Archiviata la sconfitta esterna con la Virtus Entella, l’Olbia è tornata al lavoro.

Domenica i bianchi riposeranno per il rinvio della gara col Pineto al 2 novembre, ma il 22 ottobre affronteranno il Gubbio in trasferta, e nessuno vorrà arrivarci impreparato: dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, e una vittoria che in Serie C manca da un mese, l’obiettivo è quello di provare a ripartire macinando punti.

La classifica all’indomani della 7ª giornata non preoccupa, ma a oggi non è la posizione nel girone B, dove l’Olbia “vede” comunque i playoff, a creare pensieri. Per questo la pausa forzata per il rinvio chiesto e ottenuto dall’Olbia per le assenze di troppi giocatori – oltre agli infortunati Dessena, Mordini, Zanchetta e Boganini il tecnico Leandro Greco dovrà rinunciare questa settimana ai convocati in Nazionale, Nanni e Fabbri dal San Marino, Rinaldi dall’Under 21 italiana e Palmisani dall’Under 20 azzurra –potrebbe capitare a fagiolo.

Per staccare un attimo la spina, riordinare le idee e ripartire più forte di prima, come suggerito da Greco nel post partita con l’Entella. “Le sconfitte tolgono energie, anche se non sono lo specchio della realtà, e a Chiavari abbiamo pagato questo aspetto mentale”, ha sottolineato l’allenatore romano domenica sera. “Dal derby di campionato in poi tanti giovani hanno sempre giocato: non è solo una questione fisica, ma anche di intensità mentale da mantenere, uno sforzo non semplice da sostenere. Ma niente drammi”, ha aggiunto Greco. “Adesso stacchiamo un attimo, cerchiamo di recuperare qualche giocatore infortunato e poi ripartiamo con più convinzione”.

Facile che per Gubbio recuperino Dessena e Mordini, anche se non avranno i 90’, mentre è sicuro che salterà la sfida dell’8ª giornata di campionato Corti, che sconterà contro la formazione umbra la seconda di tre giornate di squalifica.

