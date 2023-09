Alla vigilia di Vis Pesaro-Olbia, con cinque vittorie e tre pareggi negli otto precedenti della storia della sfida, i favori dei pronostici premiano i marchigiani.

Ma siccome i pronostici sono fatti anche per essere ribaltati, la squadra di Leandro Greco ha un motivo in più per provare a centrare nell’anticipo della 2ª giornata del campionato di Serie C, in programma domani alle 20.45, quello che sarebbe un successo storico. Per la prima trasferta della stagione l’allenatore dei bianchi ha convocato 22 giocatori: nell’elenco mancano l’infortunato Boganini e il portierino scuola Frosinone Palmisani, impegnato con la Nazionale Under 20. «Stanno tutti bene, al di là della gara ravvicinata giocherà chi starà meglio», ha spiegato Greco prima della partenza per le Marche.

Oltre a essere un avversario da non prendere sottogamba di per sé, la Vis Pesaro vorrà riscattarsi dopo la sconfitta subita al debutto dalla Spal. Olbia in fiducia dopo l’esordio col botto ai danni dell’altra “big” Cesena, piegata 2-1 al “Nespoli” domenica scorsa, ma sul pezzo. Com’è facile intuire dalle parole del pre partita di Greco: «L’atteggiamento contro la Vis Pesaro cambierà poco rispetto al Cesena: giocando in maniera diversa sul piano tattico dovremo adottare qualche accorgimento, ma troveremo situazioni similari a quelle di domenica scorsa, per cui l’approccio mentale sarà lo stesso».

L’incontro si giocherà allo stadio “Tubaldi” di Recanati per indisponibilità (lavori in corso) del “Benelli” di Pesaro: arbitra Matteo Canci di Carrara.

