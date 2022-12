Francia e Inghilterra sono pronte a sfidarsi ai quarti di finale dei Mondiali di calcio in Qatar. La squadra di Deschamps ha battuto 3-1 la Polonia, mentre gli inglesi hanno eliminato il Senegal per 3-0. Altra sfida già in calendario quella fra Olanda e Argentina.

Oggi a giocarsi l’accesso ai quarti sono il Brasile, che affronterà la Corea del Sud, e il Giappone contro la Croazia.

Cosi in campo:

(Ore 16) Giappone – Croazia

(Ore 20) Brasile – Corea del Sud

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata