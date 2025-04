Pasquetta con la Torres, ma anche prova generale in vista dei playoff. Lunedì al "Vanni Sanna" (inizio alle 15) ultima partita casalinga della stagione regolare. Arriva il Carpi e la squadra sassarese vuole la vittoria che serve a rendere matematico il terzo posto.

Sarà anche un test per l'aumentata capienza dell'impianto comunale. Questa mattina infatti il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia e il direttore generale della Torres Pierluigi Pinna hanno ufficializzato l'ampliamento a 6.145 posti senza più bisogno di deroghe. In pratica potrà essere utilizzata tutta la gradinata.

La società sassarese ha predisposto alcune offerte speciali, che vanno incontro soprattutto ai giovani. Ingresso a un euro in gradinata per tutti gli studenti di Elementari, Medie e Superiori della Provincia di Sassari. Prezzo ridotto (10 euro) per l’accompagnatore, che sarà obbligatorio per ogni minorenne. Il biglietto in gradinata costerà 10 euro anche per tutti gli studenti universitari ed Erasmus e per i genitori degli allievi della Scuola Calcio.

