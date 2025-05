Intervento riuscito per il centrocampista Gianluca Gaetano, operato al ginocchio sinistro.

A seguito degli accertamenti strumentali, il calciatore è è stato sottoposto a un intervento in artroscopia per trattare una lesione al menisco laterale del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita con successo dal professor Pier Paolo Mariani nella clinica Villa Stuart di Roma, è perfettamente riuscita.

Dopo alcuni giorni di riposo, il calciatore inizierà il percorso fisioterapico di recupero, in vista del ritorno all’attività agonistica, che vedrà la squadra sarda ancora in Serie A. Il centrocampista dunque non sarà disponibile per il match Napoli-Cagliari, in programma venerdì.

