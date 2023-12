Gioia e dolore. La gioia per l’imminente arrivo del quarto figlio, primo maschietto di casa Barella. E il dolore per il fratello gemello che non ce l’ha fatta.

Federica Schievenin, moglie di Nicolò Barella, ha annunciato sui social che la famiglia si sta allargando. «Ti stiamo aspettando piccolo Barella», ha scritto in un post pubblicando una foto delle tre figlie Rebecca, Lavinia e Matilde con la maglia neroazzurra davanti all’albero di Natale.

La modella cagliaritana ha parlato del periodo difficile passato e rivelato in un post toccante che era in attesa di due gemelli, uno dei quali non ce l’ha fatta: «Siete arrivati insieme… Ed è stata un’emozione immensa. Durante questo viaggio il più piccolo ci ha lasciato, per noi che avevamo già vissuto questo dolore atroce, pochi mesi fa, è stato riaprire una ferita. Sono stati mesi difficili, anzi un anno difficilissimo, ma con tuo papà vicino è stato tutto un po’ più semplice. Ora esplodiamo di gioia sapendo che tu stai bene e non vediamo l’ora di vederti».

«Amori miei», ha commentato Barella, fresco di ritorno al gol in campionato nella vittoriosa trasferta di Napoli.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata