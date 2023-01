Finalmente l'Associazione Sportiva Dilettantistica Coghinas, squadra del girone C del campionato di promozione ha il suo nuovo allenatore: a sua settimana dalle dimissioni di Cristian Mura, la società guidata dal presidente Fabrizio Pes ha annunciato l'ingaggio di Nicola Spano.

«Ha calcato campi importanti - queste le parole di Pes -. Il nostro obiettivo è di raggiungere la salvezza e ci proveremo sino all'ultima partita. Spano ha fatto bene anche in paese vicini, l'abbiamo incontrato varie volte ed è un allenatore validissimo».

Spano, da giocatore, ha militato in alcune delle squadre più importanti del Nord Sardegna: Arzachena, Castelsardo e Tempio in C2, mentre ha avuto modo di allenare a Luogosanto, Badesi e Santa Teresa.

Ora per lui la sfida Coghinas, reduce dalla pesante sconfitta interna contro il Sennori e atteso dalla sfida di sabato prossimo, in casa della capolista Tempio. «Quando si prende una squadra a dicembre o gennaio, e che lotta per la salvezza, il pensiero sono le preoccupazioni - ha dichiarato Spano -. Una squadra che non conosco, oggi ci sarà il mio primo allenamento e lotteremo per rimanere nella categoria. La sfida con la capolista non sarà una passeggiata».

