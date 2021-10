L’Italia batte il Belgio 2-1 nella finale per il terzo posto della Nations League allo Juve Stadium.

Un bravissimo Barella la sblocca al primo minuto del secondo tempo su azione di corner. Dopo un quarto d’ora Chiesa punta Castagne e l'ex Atalanta lo stende in area di rigore, Berardi si presenta sul dischetto e realizza il 2-0 con il brivido: Courtois intuisce e tocca il pallone ma senza riuscire ad evitare la rete.

Inutile il gol di De Ketelaere, che a quattro minuti dalla fine beffa Donnarumma. Il portiere capitano, intanto, è diventato il giocatore più giovane a ricoprire il ruolo dal 1965 e, dopo i fischi di San Siro, allo Stadium ha ricevuto cori e applausi.

La sconfitta di mercoledì con la Spagna aveva interrotto la serie record di 37 risultati utili degli Azzurri. Ora il 2-1 offre segnali positivi per il risultato, per il ranking Fifa e soprattutto per il gioco.

