L’aveva promesso e così è stato. Enrico Serra, 42 enne di Narcao, tifosissimo del Cagliari, le idee le ha avute chiare fin da subito.

Lo racconta anche sul sul suo profilo Facebook: «Era il giorno di Cagliari Venezia, prima partita dei payoff. Agli amici accorsi allo stadio con me, dissi: se andremo in finale, la vinceremo alla fine con un gol di Pavoletti. E lo tatuerò per ricordare l’impresa».

Parole prese sul momento quasi per scherzo dal resto della comitiva, ricredutasi poi dopo il finale al San Nicola: «L’ho ripetuto talmente tante tante volte – prosegue Serra – che ci ridevano tutti su, non credendo alla mia previsione. Non solo sono strati smentiti in pieno, ma ho anche dato seguito alle mie parole».

E infatti, nei giorni scorsi, Serra ha deciso di affidarsi all’amico tatuatore Claudio Loi, che ha realizzato per lui un tatuaggio che ripercorre proprio il gol del bomber al 94’.

Prosegue Serra: «Sono abbonato da 8 anni allo stadio e a giorni rinnoverò la fiducia ai nostri beniamini. Anche quando vivevo fuori dall’isola, non mancavo di salire sul primo aereo per seguire le partite in casa. Il Cagliari rappresenta un’intera isola e le emozioni che genera in noi tifosi sono sempre travolgenti».

Il gesto del tifoso non è passato inosservato anche allo stesso Leonardo Pavoletti. Venuto a conoscenza del gesto, ha mostrato segni di ampio apprezzamento, raccontando il tutto sulle sue stories Instagram.

© Riproduzione riservata