Era arrivato per risollevare una stagione maledetta e tentare di far tornare a Napoli l’euforia dello Scudetto, e soprattutto della sua prima esperienza in Campania. Ma il secondo film non è mai all’altezza del primo.

Walter Mazzarri è stato esonerato dal club partenopeo, dopo diciassette panchine in tutte le competizioni, in cui sono arrivate solo sei vittorie, a fronte di otto sconfitte e tre pareggi. Lascia la squadra al nono posto in classifica, a nove punti dal quarto posto (l’aveva ereditata da Rudi Garcia proprio al quarto posto).

Al suo posto Francesco Calzona, storico vice di Maurizio Sarri ai tempi di Napoli e attuale ct della Slovacchia. Questo, in un primo momento, aveva fatto pensare ad un inserimento dell’ex capitano Marek Hamsik (slovacco) nello staff, ma così non sarà. Sarà dunque col nuovo allenatore che gli azzurri arriveranno a Cagliari per affrontare i rossoblù di Ranieri.

