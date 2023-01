Manca l’ufficialità, ma ormai è fatta. Radja Nainggolan riparte da Ferrara, andrà alla Spal allenata dall’amico ed ex compagno di squadra alla Roma Daniele De Rossi.

A dare la notizia è Sky Sport, a un anno e mezzo dalla risoluzione del contratto con l’Inter, il centrocampista belga riparte dalla B.

E davvero per poco salta la trasferta “amarcord” alla Domus con il Cagliari. Il Ninja è atteso lunedì a Ferrara per le visite mediche, poi firmerà il contratto. Secondo quanto riporta Sky Sport firmerà sino a fine stagione, con una clausola per il rinnovo in caso di promozione in A dei biancazzurri.

«Se ha bisogno di me gli posso dare una mano», aveva detto Nainggolan nei giorni scorsi a proposito di De Rossi.

(Unioneonline/L)

