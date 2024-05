Minuto 70. Cross in mezzo sventato, tiro respinto, mischia in area stile rugby e palla pizzicata all’indietro. Dal nulla un piattone mancino, un boato: Matteo Prati buca la porta del Sassuolo per l’ 1 a 0 rossoblù e fa esplodere gli oltre tremila supporter cagliaritani presenti al Mapei.

Con un video su Instagram il Cagliari Calcio ha riproposto il goal del centrocampista italiano accompagnato dalla descrizione «Musica maestro», omaggiando la gioia e la passione dei migliaia di tifosi arrivati in Emilia Romagna per sostenere la squadra sarda. Fino alla salvezza.

Da pelle d’oca le riprese fatte da dietro la porta di Consigli, estremo difensore dei neroverdi. Prati scavalca i cartelloni, stringe le mani ed esulta godendosi una folla in delirio. Poi l’arrivo sotto la curva di tutta la squadra, titolari e panchinari. Un popolo in estasi.

Un’emozione unica per il giovane regista rossoblù, che ieri ha segnato il suo primo gol in serie A. Ancora più autentica e commovente è quella trasmessa da chi stava sugli spalti e che, ancora una volta, ha fatto la differenza.

