Un Monza in piena salute si appresta a vivere la sfida interna di sabato contro il Cagliari.

I biancorossi di Raffaele Palladino, dopo il 3-2 in esterna sul Genoa, intravedono la possibilità di continuare a far punti per ricucire sulla zona che vale un posto nelle prossime coppe europee. Ecco perché l'avvicinamento alla sfida con i rossoblù di Claudio Ranieri parte dalla conferma di buona parte dell'assetto che ha espugnato Marassi nello scorso turno. Conferma quindi del 4-2-3-1 dell'ultimo mese, con la posizione di Samuele Birindelli a destra a creare più o meno superiorità numerica in difesa o a centrocampo, a seconda delle situazioni di gioco.

Nel Monza, che nelle ultime ore ha affrontato anche le vicende extracampo circa un possibile riassetto societario nel prossimo futuro, l'unica incertezza riguarda la situazione di Roberto Gagliardini, assente già contro il Genoa, dopo il colpo alla spalla che ne aveva determinato la sostituzione durante il match casalingo contro la Roma.

