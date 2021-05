Troppo forte il Monterosi sempre più vicino alla serie C.

La squadra di Francesco Loi è stata travolta sul campo laziale per 3-0: due gol sono stati segnati nel primo tempo dal bomber Sivilla. Uno, nella ripresa, da Piroli.

Il Muravera, davvero poco incisivo, raramente è riuscito a farsi pericoloso denunciando anche errori difensivi in occasione di due reti dei locali.

Una gara chiusa nel primo tempo da una squadra che ancora una volta ha dimostrato il suo valore, meritando la Serie C.

Il Muravera può ancora sperare nei play-off se in questo finale di stagione troverà le giuste motivazioni.

La gara è iniziata alle 15, un'ora prima delle altre del girone.

LE ALTRE – Esordio con pareggio per David Suazo alla guida del Carbonia. La squadra mineraria ha pareggiato (2-2) con l'Arzachena: i gol di Cappai (rigore) e Gjuci per il Carbonia e doppietta di Bonaquisti dell'Arzachena. Ottimo punto per gli ospiti guidati da Raffaele Cerbone. L'Arzachena vede ormai la salvezza senza considerare che deve ancora giocare tre recuperi.

Il Latte Dolce ha espugnato il campo del Lanusei (0-2) con gol di Scotto e Petrica. Successo pesante per il Latte Dolce, ormai salvo. Tre punti d'oro d'oro per la Torres in chiave salvezza: la squadra di Giorico ha piegato per 2-1 il Giugliano proprio in uno scontro diretto in chiave salvezza.

