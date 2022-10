Il comandante operativo di vertice e generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo in visita ai militari italiani schierati in Qatar per garantire la sicurezza durante i Mondiali di calcio 2022.

Un contingente interforze guidato dalla Brigata Sassari, nell’ambito di una missione ribattezzata “Orice”.

“I Mondiali di calcio sono un evento internazionale, una vetrina sotto gli occhi del mondo, in cui ognuno di voi diventa ambasciatore dell’Italia, del saper fare bene, spesso anche in situazioni critiche. Guidati dalla professionalità, dall’esempio e da una provata affidabilità che gli uomini e le donne della Brigata Sassari sanno esprimere nei diversi contesti operativi, sono certo che insieme alle altre nazioni partner saprete interpretare al meglio la missione a supporto delle Forze Armate del Qatar”, ha detto Figliuolo incontrando alla base di Al Qaqaa il generale di Brigata Giuseppe Bossa.

Il Comandante ha poi preso parte a una riunione informativa sui compiti e sulle finalità della missione, in cui circa 560 militari delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, con 46 mezzi terrestri, una nave e due aeromobili, saranno chiamati a fornire supporto alle Forze Armate qatariote per l'implementazione del sistema di difesa e sicurezza dell’evento sportivo.

(Unioneonline/l.f.)

